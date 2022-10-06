Песков подтвердил подготовку визита главы МАГАТЭ в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита в Москву генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

"Такой визит действительно готовится. По деталям мы проинформируем вас в начале следующей недели", — отметил представитель Кремля.