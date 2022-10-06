Песков подтвердил подготовку визита главы МАГАТЭ в Москву
Рафаэль Гросси перед поездкой в Киев. Обложка © Twitter / Rafael MarianoGrossi
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита в Москву генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
"Такой визит действительно готовится. По деталям мы проинформируем вас в начале следующей недели", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее Гросси сообщил, что на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву. Целью поездок станут переговоры по Запорожской атомной электростанции. Вчера, 5 октября, он объявил, что выехал в столицу Украины "на важные встречи".