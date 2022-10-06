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6 октября, 10:23

Песков подтвердил подготовку визита главы МАГАТЭ в Москву

<p>Рафаэль Гросси перед поездкой в Киев. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1577675445335638017/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rafael MarianoGrossi</a></p>

Рафаэль Гросси перед поездкой в Киев. Обложка © Twitter / Rafael MarianoGrossi

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита в Москву генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

"Такой визит действительно готовится. По деталям мы проинформируем вас в начале следующей недели", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее Гросси сообщил, что на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву. Целью поездок станут переговоры по Запорожской атомной электростанции. Вчера, 5 октября, он объявил, что выехал в столицу Украины "на важные встречи".

Александр Юнашев

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