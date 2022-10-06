В Сербии заявили о введении Евросоюзом "первого пакета санкций" против Белграда
Глава МВД Сербии назвал новые антироссийские рестрикции ЕС санкциями против Белграда
Евросоюз восьмым пакетом антироссийских санкций вводит первый пакет рестрикций против Сербии. Такое заявление сделал сербский министр внутренних дел Александр Вулин.
Он отметил, что Белград зависит от поставок российской нефти через Хорватию. В связи с этим ЕС сегодня фактически запретил Балканским странам импортировать чёрное золото из РФ. Давление на сербов, по мнению министра, явно связано с поддержкой республикой российского курса.
"ЕС ещё раз доказал, что является клубом стран, у которых стояли дивизии под Сталинградом, и единственная последовательность его политики — месть свободным народам. По инициативе закомплексованной Хорватии Сербии запрещают ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод, а Болгарии не запрещают", — подчеркнул Вулин.
В заключение он также добавил, что Сербии стоит задуматься о строительстве нефтепровода в партнёрстве с другими странами.
Ранее ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в него включён ценовой потолок на нефть. Также европейцы ввели запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям. Вместе с тем под новые санкции подпадают и лица, которые ЕС сочтёт причастными к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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