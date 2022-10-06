Песков не стал комментировать предложение изымать брошенные на границе машины россиян

Кремль не знаком с инициативой об изъятии автомобилей, которые на границе бросили покинувшие страну россияне, поэтому не может давать комментарии.

"Мы не знаем деталей, не знаем аргументации и всего остального. Ничего не можем сказать пока", — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.