ВСУ стянули к Северску в ДНР около 10 тысяч солдат

Вооружённые силы Украины стянули в район города Северска и села Торское в ДНР около десяти тысяч военных. Об этом в телеграм-канале сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, ссылаясь на оценки экспертов.

"Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам, туда стянуто до десяти тысяч человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наёмников, артиллерия и РСЗО", — написал он.

Мирошник добавил, что ВС РФ активно занимаются укреплением и формированием линии обороны, работает техника. Уже на протяжении трёх суток российские артиллеристы отрабатывают по противнику и его технике. Так, наблюдаются значительные потери со стороны ВСУ, отметил глава представительства. Кроме того, по лесам перемещаются украинские диверсионно-разведывательные группы, противники берут с собой фотоаппараты, чтобы создавать поток дезинформации. В настоящий момент, подчеркнул Мирошник, в городе и посёлках людей мало, основные соцучреждения эвакуированы.