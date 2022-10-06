ВСУ стянули к Северску в ДНР около 10 тысяч солдат
Мирошник: Почти 10 тысяч украинских военных находятся в районе Северска и Торского
Вооружённые силы Украины стянули в район города Северска и села Торское в ДНР около десяти тысяч военных. Об этом в телеграм-канале сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, ссылаясь на оценки экспертов.
"Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам, туда стянуто до десяти тысяч человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наёмников, артиллерия и РСЗО", — написал он.
Мирошник добавил, что ВС РФ активно занимаются укреплением и формированием линии обороны, работает техника. Уже на протяжении трёх суток российские артиллеристы отрабатывают по противнику и его технике. Так, наблюдаются значительные потери со стороны ВСУ, отметил глава представительства. Кроме того, по лесам перемещаются украинские диверсионно-разведывательные группы, противники берут с собой фотоаппараты, чтобы создавать поток дезинформации. В настоящий момент, подчеркнул Мирошник, в городе и посёлках людей мало, основные соцучреждения эвакуированы.
А ранее сообщалось, что ВСУ стянули на Херсонское направление большое количество техники НАТО. Наши военные стоят насмерть, хотя танки и машины, которыми управляют украинские силовики, превосходят их по количеству.
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