Путин: Страны, отказавшиеся от поставок из России, теперь вынуждены переплачивать

Страны, отказавшиеся от поставок нефти и газа из России, теперь вынуждены переплачивать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг.

Глава государства отметил, что российские экспортёры постепенно переключаются на другие рынки, но это небыстрый процесс — в том числе нужно время на перестраивание логистических цепочек.

"Всем известно, страны, которые отказались от российских поставок, теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее", — указал российский лидер.