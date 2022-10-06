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6 октября, 11:11

Путин: Страны, отказавшиеся от поставок из России, теперь вынуждены переплачивать

Страны, отказавшиеся от поставок нефти и газа из России, теперь вынуждены переплачивать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг.

Глава государства отметил, что российские экспортёры постепенно переключаются на другие рынки, но это небыстрый процесс — в том числе нужно время на перестраивание логистических цепочек.

"Всем известно, страны, которые отказались от российских поставок, теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее", — указал российский лидер.

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Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен. В вопросе экспорта Москва станет сотрудничать с теми партнёрами, которые готовы обеспечивать рыночные механизмы ценообразования.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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