Ростуризм: Туроператоры и отельеры будут оперативно возвращать деньги мобилизованным

Глава Ростуризма Зарина Догузова заверила, что туроператоры и отельеры выразили готовность оперативно возвращать средства гражданам, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом она заявила в кулуарах II Каспийского экономического форума.

"Мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован. Бизнес откликнулся позитивно и будет по мере возможности оперативно возвращать средства всем, кто призывается в рамках частичной мобилизации", — сказала Догузова.