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6 октября, 11:08

"Констатация реальности": Песков отреагировал на слова Маска о востоке Украины

Песков назвал констатацией реальности заявление Маска о стремлении востока Украины к РФ

Заявление главы SpaceX и Tesla Илона Маска о стремлении востока Украины быть с Россией отражает реальное положение дел. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, могут ли слова американского миллиардера повлиять на общественное мнение и политические силы.

"Это констатация реальности скорее. Потому что это действительно реальное положение дел. Действительно, на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русскими носителями", — отметил Песков.

По его словам, люди, которые могут вдумчиво обрабатывать и анализировать информацию, сами приходят к такому же выводу. Причём данных граждан, как заметил Песков, довольно много. Представитель Кремля считает, что именно с этой позиции нужно рассматривать заявление Маска.

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Лайф напоминает, что ранее американский миллиардер Илон Маск написал в "Твиттере", что в ряде восточных регионов Украины большей частью населения являются русские, которые "предпочитают Россию". Такими словами он возразил сенатору Линдси Грэму.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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