Заявление главы SpaceX и Tesla Илона Маска о стремлении востока Украины быть с Россией отражает реальное положение дел. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, могут ли слова американского миллиардера повлиять на общественное мнение и политические силы.

"Это констатация реальности скорее. Потому что это действительно реальное положение дел. Действительно, на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русскими носителями", — отметил Песков.

По его словам, люди, которые могут вдумчиво обрабатывать и анализировать информацию, сами приходят к такому же выводу. Причём данных граждан, как заметил Песков, довольно много. Представитель Кремля считает, что именно с этой позиции нужно рассматривать заявление Маска.