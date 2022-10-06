Северная Корея провела авиационные учения с участием 12 самолётов

Военные Северной Кореи провели авиационные учения с участием 12 самолётов. Об этом, ссылаясь на южнокорейскую армию, сообщило агентство Рёнхап.

Северокорейские военные практиковали стрельбы по наземным целям. Так, был зафиксирован пролёт восьми истребителей и четырёх бомбардировщиков КНДР. В ответ на действия Пхеньяна Южная Корея подняла в воздух порядка 30 истребителей F-15K.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила новый запуск баллистической ракеты, после этого в Японии сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Жителей северной части страны призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю. Упала ракета в Тихом океане, в трёх тысячах километров от Японии. Позднее выяснилось, что она пролетела 4,6 тысячи километров, преодолев максимальное за историю расстояние.