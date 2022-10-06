"Не повод успокаиваться": Песков назвал допуск российских боксёров на турниры импульсом для спортивных властей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что допуск российских боксёров на международные соревнования должен стать дополнительным импульсом для наших спортивных властей бороться за права атлетов. Об этом он рассказал журналистам.

Накануне Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Соответствующее решение принял совет директоров ассоциации.

"Безусловно, это очень важная, очень позитивная новость. <...> Это не повод успокаиваться. Наоборот — только дополнительный импульс для наших спортивных властей продолжать усилия по отстаиванию интересов наших спортсменов", — сказал Песков.