Захарова назвала "тупиком Зеленского" отказ Киева от переговоров с Путиным
Указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является "тупиком Зеленского". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы никогда не отказывались от переговоров, открыто говорили о нашей позиции, но Киев и Запад отказались от этого, поскольку высказали свою незаинтересованность", — сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, Киев и Запад, видимо, надеялись одержать победу на поле боя и ожидали отказ России от поставленных целей и задач. Отвечая на вопрос журналистов, означает ли указ украинского лидера дипломатический тупик в урегулировании конфликта, дипломат заметила, что это "тупик Зеленского".
Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. После этого жители Германии назвали украинского лидера "марионеткой".
VK / МИД России