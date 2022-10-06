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Опубликовано 6 октября 2022, 10:59

Захарова назвала "тупиком Зеленского" отказ Киева от переговоров с Путиным

Указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является "тупиком Зеленского". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы никогда не отказывались от переговоров, открыто говорили о нашей позиции, но Киев и Запад отказались от этого, поскольку высказали свою незаинтересованность", — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, Киев и Запад, видимо, надеялись одержать победу на поле боя и ожидали отказ России от поставленных целей и задач. Отвечая на вопрос журналистов, означает ли указ украинского лидера дипломатический тупик в урегулировании конфликта, дипломат заметила, что это "тупик Зеленского".

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Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. После этого жители Германии назвали украинского лидера "марионеткой".

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VK / МИД России

Артур Лапсаков
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