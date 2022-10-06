Захарова назвала "тупиком Зеленского" отказ Киева от переговоров с Путиным

Указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является "тупиком Зеленского". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы никогда не отказывались от переговоров, открыто говорили о нашей позиции, но Киев и Запад отказались от этого, поскольку высказали свою незаинтересованность", — сказала она на брифинге.