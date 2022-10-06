Путин: Санкции против РФ будут только усиливаться, нужны эффективные планы действий
Санкции против России будут только усиливаться, поэтому необходима гибкая реакция экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять", — отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Также он поручил правительству и ЦБ обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики.
И буквально сегодня ЕС ввёл новые санкции против РФ, в частности установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ.