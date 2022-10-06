Путин: Санкции против РФ будут только усиливаться, нужны эффективные планы действий

"Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять", — отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.