Лукашенко запретил рост цен в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввёл с 6 октября запрет на повышение цен в стране. Его слова приводит БелТА.

"С 6-го числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведёт задним числом что-то, какие-то расчёты, перерасчёты", — заявил президент по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции.

По словам Лукашенко, после "ошалевшего всплеска" цены выросли ещё и сегодня они находятся на уровне запредельных. Глава государства заметил, что сейчас они "упёрлись в потолок" и дальше их "повышать нигде нельзя". При этом он обратил внимание на существующие исключения, которые находятся под контролем министра и губернаторов.

Кроме того, Лукашенко предупредил, чтобы на фоне этого решения не было каких-либо закрытий объектов и попыток уйти с рынка.