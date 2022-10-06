Президент Узбекистана наградил Путина орденом Дружбы высшей степени

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении орденом "Олий даражали дўстлик" ("Дружбы высшей степени") президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы соседней республики Шерзод Асадов.

"За огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем президент РФ Владимир Владимирович Путин награждён орденом "Олий даражали дўстлик" Республики Узбекистан", — написал Асадов в телеграм-канале.

Эта высшая государственная награда республики для иностранных граждан и лиц без гражданства была учреждена в марте 2020 года. Орден могут вручать главам государств и правительств, представителям парламентов других стран и международных организаций, а также значимым деятелям в разных сферах.