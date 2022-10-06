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6 октября, 11:11

Президент Узбекистана наградил Путина орденом Дружбы высшей степени

<p>Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/69361/photos/68958" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © Кremlin.ru

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении орденом "Олий даражали дўстлик" ("Дружбы высшей степени") президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы соседней республики Шерзод Асадов.

"За огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем президент РФ Владимир Владимирович Путин награждён орденом "Олий даражали дўстлик" Республики Узбекистан", — написал Асадов в телеграм-канале.

Эта высшая государственная награда республики для иностранных граждан и лиц без гражданства была учреждена в марте 2020 года. Орден могут вручать главам государств и правительств, представителям парламентов других стран и международных организаций, а также значимым деятелям в разных сферах.

Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

Напомним, Путин и Мирзиёев встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По итогам встречи лидеры стран ШОС подписали Самаркандскую декларацию, а также около 40 документов, включая комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Наталья Исакова

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