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Опубликовано 6 октября 2022, 11:37

Из-за активных боёв в двух городах ЛНР эвакуировали социальные учреждения

Мирошник: В городах Кременной и Сватово ЛНР эвакуировали основные соцучреждения

В Луганской Народной Республике (ЛНР) эвакуировали основные социальные и медицинские учреждения городов Кременной и Сватово. Это связано с активными боевыми действиями, сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в том числе занимаются эвакуацией. Паники нет. Малолюдно", — написал Мирошник в телеграм-канале.

По словам главы представительства, вся территория района вокруг города Кременной контролируется и защищается.

ВСУ стянули к Северску в ДНР около 10 тысяч солдат
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Ранее Мирошник заявил о том, что ВСУ стягивают в район города Сватово вооружение стран НАТО и боевиков.

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Getty Images / Anadolu Agency

Илья Суриков
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