Из-за активных боёв в двух городах ЛНР эвакуировали социальные учреждения

В Луганской Народной Республике (ЛНР) эвакуировали основные социальные и медицинские учреждения городов Кременной и Сватово. Это связано с активными боевыми действиями, сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в том числе занимаются эвакуацией. Паники нет. Малолюдно", — написал Мирошник в телеграм-канале.

По словам главы представительства, вся территория района вокруг города Кременной контролируется и защищается.