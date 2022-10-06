Из-за активных боёв в двух городах ЛНР эвакуировали социальные учреждения
Мирошник: В городах Кременной и Сватово ЛНР эвакуировали основные соцучреждения
В Луганской Народной Республике (ЛНР) эвакуировали основные социальные и медицинские учреждения городов Кременной и Сватово. Это связано с активными боевыми действиями, сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"Основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в том числе занимаются эвакуацией. Паники нет. Малолюдно", — написал Мирошник в телеграм-канале.
По словам главы представительства, вся территория района вокруг города Кременной контролируется и защищается.
Ранее Мирошник заявил о том, что ВСУ стягивают в район города Сватово вооружение стран НАТО и боевиков.
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