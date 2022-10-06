ВС РФ освободили посёлок Зайцево в ДНР, уничтожив более 120 бойцов ВСУ
Российские военные в результате наступательных действий освободили населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Артёмовском направлении при наступлении союзных сил освобождён населённый пункт Зайцево (ДНР), уничтожено более 120 солдат украинских 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад", — сообщил он.
Конашенков также добавил, что ликвидированы три боевые машины пехоты.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ остановили продвижение украинских военных на Херсонщине. Сейчас там всё под контролем, никакой паники нет благодаря работе Минобороны РФ и Росгвардии.
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