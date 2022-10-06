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Опубликовано 6 октября 2022, 11:34
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ВС РФ освободили посёлок Зайцево в ДНР, уничтожив более 120 бойцов ВСУ

Российские военные в результате наступательных действий освободили населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Артёмовском направлении при наступлении союзных сил освобождён населённый пункт Зайцево (ДНР), уничтожено более 120 солдат украинских 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад", — сообщил он.

Конашенков также добавил, что ликвидированы три боевые машины пехоты.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ остановили продвижение украинских военных на Херсонщине. Сейчас там всё под контролем, никакой паники нет благодаря работе Минобороны РФ и Росгвардии.

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Варвара Романова
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