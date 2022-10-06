ВС РФ освободили посёлок Зайцево в ДНР, уничтожив более 120 бойцов ВСУ

Российские военные в результате наступательных действий освободили населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Артёмовском направлении при наступлении союзных сил освобождён населённый пункт Зайцево (ДНР), уничтожено более 120 солдат украинских 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад", — сообщил он.

Конашенков также добавил, что ликвидированы три боевые машины пехоты.