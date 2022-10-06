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Опубликовано 6 октября 2022, 11:37

Эксперт объяснил причину усиления ВСУ на Херсонском направлении

Эксперт Матвийчук: ВСУ усилились на Херсонском направлении для атаки на Каховскую ГЭС

ВСУ усилились на Херсонском направлении для захвата Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое предположение в беседе с телеканалом "360" выразил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинские солдаты намерены оставить Херсон без воды.

Кроме того, специалист отметил, что на данный момент боевые действия идут также на Харьковском и Донецком направлениях. Причём на первом ВСУ остановились и не могут наступать, продвижения у противника нет.

"На Херсонском направлении — задача немножко сложнее. Там потери [у ВСУ] огромнейшие, задача не выполнена. Почему они стянули столько сил на Херсонское направление? Думаю, они хотят выйти к Каховской ГЭС", — отметил Матвийчук.

Тем временем на Донецком направлении ситуация в норме — российские военные "медленно продвигаются", заметил эксперт. Полковник в отставке добавил, что сейчас бои идут за Авдеевку, ВС РФ её "потихоньку" окружают.

ВС РФ остановили продвижение украинских военных на Херсонщине
ВС РФ остановили продвижение украинских военных на Херсонщине

Ранее Лайф писал, что два батальона Вооружённых сил Украины, которые пытались прорваться на Каховскую ГЭС, были уничтожены в районе села Дудчаны в Херсонской области. Об этом заявил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Никита Осипов
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