Эксперт объяснил причину усиления ВСУ на Херсонском направлении
Эксперт Матвийчук: ВСУ усилились на Херсонском направлении для атаки на Каховскую ГЭС
ВСУ усилились на Херсонском направлении для захвата Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое предположение в беседе с телеканалом "360" выразил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинские солдаты намерены оставить Херсон без воды.
Кроме того, специалист отметил, что на данный момент боевые действия идут также на Харьковском и Донецком направлениях. Причём на первом ВСУ остановились и не могут наступать, продвижения у противника нет.
"На Херсонском направлении — задача немножко сложнее. Там потери [у ВСУ] огромнейшие, задача не выполнена. Почему они стянули столько сил на Херсонское направление? Думаю, они хотят выйти к Каховской ГЭС", — отметил Матвийчук.
Тем временем на Донецком направлении ситуация в норме — российские военные "медленно продвигаются", заметил эксперт. Полковник в отставке добавил, что сейчас бои идут за Авдеевку, ВС РФ её "потихоньку" окружают.
Ранее Лайф писал, что два батальона Вооружённых сил Украины, которые пытались прорваться на Каховскую ГЭС, были уничтожены в районе села Дудчаны в Херсонской области. Об этом заявил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY