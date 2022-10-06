Эксперт объяснил причину усиления ВСУ на Херсонском направлении

ВСУ усилились на Херсонском направлении для захвата Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое предположение в беседе с телеканалом "360" выразил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинские солдаты намерены оставить Херсон без воды.

Кроме того, специалист отметил, что на данный момент боевые действия идут также на Харьковском и Донецком направлениях. Причём на первом ВСУ остановились и не могут наступать, продвижения у противника нет.

"На Херсонском направлении — задача немножко сложнее. Там потери [у ВСУ] огромнейшие, задача не выполнена. Почему они стянули столько сил на Херсонское направление? Думаю, они хотят выйти к Каховской ГЭС", — отметил Матвийчук.

Тем временем на Донецком направлении ситуация в норме — российские военные "медленно продвигаются", заметил эксперт. Полковник в отставке добавил, что сейчас бои идут за Авдеевку, ВС РФ её "потихоньку" окружают.