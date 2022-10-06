Восемь пунктов управления ВСУ уничтожены за сутки

Российская авиация, ракетчики и артиллерия в ходе специальной военной операции на Украине поразили восемь пунктов управления ВСУ за сутки. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах", — проинформировал представитель военного ведомства.