НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 октября, 11:37

Восемь пунктов управления ВСУ уничтожены за сутки

Российская авиация, ракетчики и артиллерия в ходе специальной военной операции на Украине поразили восемь пунктов управления ВСУ за сутки. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах", — проинформировал представитель военного ведомства.

Пушилин заявил о локальных успехах российских бойцов на Угледарском направлении

Пушилин заявил о локальных успехах российских бойцов на Угледарском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, удары наносились в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров