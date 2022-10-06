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Опубликовано 6 октября 2022, 11:37

Восемь пунктов управления ВСУ уничтожены за сутки

Российская авиация, ракетчики и артиллерия в ходе специальной военной операции на Украине поразили восемь пунктов управления ВСУ за сутки. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах", — проинформировал представитель военного ведомства.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, удары наносились в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области.

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Алексей Берковиц
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