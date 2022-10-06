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6 октября, 11:38

ВС РФ уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец

Российские военные ракетными ударами уничтожили три понтонные переправы Вооружённых сил Украины через реку Ингулец. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ остановили продвижение украинских военных на Херсонщине. По словам Кирилла Стремоусова, украинских военных просто разбивают с помощью артиллерии и Военно-космических сил.

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Артур Лапсаков

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