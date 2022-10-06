ВС РФ уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец

Российские военные ракетными ударами уничтожили три понтонные переправы Вооружённых сил Украины через реку Ингулец. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец", — сказал он в ходе брифинга.