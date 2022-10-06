Украинские МиГ-29 и Су-24 сбиты над территорией ДНР

Российская истребительная авиация в ходе специальной военной операции на Украине лишила противника двух самолётов — МиГ-29 и Су-24. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолёта Воздушных сил Украины: один МиГ-29 в районе населённого пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населённого пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики", — сообщил представитель ведомства.