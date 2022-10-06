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Опубликовано 6 октября 2022, 11:43

Украинские МиГ-29 и Су-24 сбиты над территорией ДНР

Российская истребительная авиация в ходе специальной военной операции на Украине лишила противника двух самолётов — МиГ-29 и Су-24. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолёта Воздушных сил Украины: один МиГ-29 в районе населённого пункта Новогродовка и один Су-24 в районе населённого пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики", — сообщил представитель ведомства.

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Ранее стало известно, что примерно треть сбитых в ходе "Операции Z" самолётов и вертолётов Вооружённых сил Украины была уничтожена из российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба". А вот в уничтожении беспилотников и снарядов реактивных систем залпового огня оказались эффективны ЗРС С-300В, ЗРК "Бук-МЗ" и "Тор-М2".

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Алексей Берковиц
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