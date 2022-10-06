ВС РФ уничтожили более 280 военных ВСУ в результате ракетных ударов

Более 280 военных ВСУ были уничтожены в результате ударов ВС РФ по трём бригадам украинской армии в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населённых пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 украинских военнослужащих", — сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, ликвидировано девять единиц военной техники.