ВС РФ уничтожили более 280 военных ВСУ в результате ракетных ударов
Более 280 военных ВСУ были уничтожены в результате ударов ВС РФ по трём бригадам украинской армии в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населённых пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 украинских военнослужащих", — сказал он.
Кроме того, по словам Конашенкова, ликвидировано девять единиц военной техники.
Ранее Лайф рассказывал, что союзные силы освободили посёлок Зайцево в ДНР, уничтожив более 120 бойцов ВСУ. Конашенков также добавил, что ликвидированы три боевые машины пехоты.
ТАСС / Станислав Красильников