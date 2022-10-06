В Совфеде объяснили прекращение действия полисов ОМС мобилизованных

Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) не будут действовать у россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Как объяснили в запущенном правительством портале "Объясняем.рф", граждане автоматически становятся клиентами Военно-медицинской страховой компании (Военмедстрах).

Как пояснил член Совета Федерации Владимир Круглый, это обычная практика и ничего нового в этом нет. Он напомнил, что у российских военных на время службы всегда была своя страховка. Причём это правило распространялось как на срочников, так и контрактников. По окончании службы, как указал собеседник, граждане вновь могут пользоваться услугами полиса ОМС.

"Если человек и раньше, не связанный с мобилизацией, а связанный с призывом в армию или по каким-то другим вариантам, становится военнослужащим, то у него всегда прекращалось действие полиса ОМС. Соответственно, он переходил на систему оказания помощи Минобороны. Когда он прекращает быть военнослужащим, то он опять получает полис ОМС, как и раньше", — сказал парламентарий в беседе с Лайфом.

В свою очередь сенатор Константин Долгов добавил, что смена страховки должна облегчить получение соответствующих услуг для мобилизованных. Он также добавил, что сейчас власти разрабатывают дополнительные меры поддержки таких граждан и их семей.