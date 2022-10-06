Попытаемся понять друг друга: Матвиенко предложила переговоры украинским парламентариям

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила украинским парламентариям сесть за стол переговоров в рамках саммита спикеров парламентов стран G20 для мирного урегулирования конфликта.

Матвиенко предложила украинским парламентариям сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта. Видео © Telegram-канал Совета Федерации

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости", — сказала Матвиенко в ответ на обвинение России в агрессии, прозвучавшее от представителя украинской делегации.

По словам спикера Совфеда, Москва не один раз предлагала переговоры по урегулированию кризиса, а договорённости были уже практически достигнуты, однако Украина, находящаяся под внешним управлением, отказалась от них.