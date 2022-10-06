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6 октября, 11:28

Попытаемся понять друг друга: Матвиенко предложила переговоры украинским парламентариям

Матвиенко призвала украинских парламентариев сесть за стол переговоров с Россией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила украинским парламентариям сесть за стол переговоров в рамках саммита спикеров парламентов стран G20 для мирного урегулирования конфликта.

Матвиенко предложила украинским парламентариям сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта. Видео © Telegram-канал Совета Федерации

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договорённости", — сказала Матвиенко в ответ на обвинение России в агрессии, прозвучавшее от представителя украинской делегации.

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По словам спикера Совфеда, Москва не один раз предлагала переговоры по урегулированию кризиса, а договорённости были уже практически достигнуты, однако Украина, находящаяся под внешним управлением, отказалась от них.

"Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров", — призвала она украинскую сторону.

Ранее Лайф писал, что Кремль не получал предложений от Вены о проведении переговоров по Украине в Австрии. При этом, согласно утверждениям американской газеты The Hill, в Австрии выступили с предложением провести на территории страны переговоры по Украине. Вена также готова поддерживать каналы с Россией, уточнялось в публикации.

Обложка ©

Telegram-канал Совета Федерации

Артур Лапсаков

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