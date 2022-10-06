В СПЧ указали на последствия вольной трактовки брони от мобилизации

В России очень вольно трактуют критерии для брони от мобилизации, и это приводит к злоупотреблениям. Такое мнение выразил член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов. Он заявил, что за первую неделю после объявления о частичной мобилизации в СПЧ поступила масса обращений.

В основном это касалось студентов, больных и многодетных. Всё сопровождалось большим количеством фейков, которые разжигали панику среди населения, считает Кабанов.

"До сих пор мы с уполномоченным по правам человека обращаем внимание, что критерии очень вольные, что создаёт условия для различных злоупотреблений и что создаёт основу для недопонимания", — сообщил Кабанов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".