В СПЧ указали на последствия вольной трактовки брони от мобилизации
Член СПЧ Кабанов: Вольная трактовка критериев брони от мобилизации приводит к злоупотреблениям
В России очень вольно трактуют критерии для брони от мобилизации, и это приводит к злоупотреблениям. Такое мнение выразил член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов. Он заявил, что за первую неделю после объявления о частичной мобилизации в СПЧ поступила масса обращений.
В основном это касалось студентов, больных и многодетных. Всё сопровождалось большим количеством фейков, которые разжигали панику среди населения, считает Кабанов.
"До сих пор мы с уполномоченным по правам человека обращаем внимание, что критерии очень вольные, что создаёт условия для различных злоупотреблений и что создаёт основу для недопонимания", — сообщил Кабанов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, президент издал указ о брони от мобилизации для студентов и аспирантов, который жёстко определяет ограничение на эту категорию потенциальных призывников. Однако вслед за этим различные министерства заявляют о том, что будут расширять критерии для брони. Кабанов отметил, что такие заявления сделали Минцифры, Ростуризм и другие.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
Агентство "Москва" / Кирилл Зуев