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6 октября, 11:16

Станкович после трёх побед в чемпионате Сербии с "Црвеной Звездой" возглавил "Сампдорию"

Новым главным тренером "Сампдории" стал сербский специалист Деян Станкович. Об этом сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Соглашение с 44-летним наставником рассчитано до 30 июня 2023 года. Также в контракте предусмотрена опция продления ещё на один сезон. Во главе "Сампдории" серб сменил уволенного на прошлой неделе Марко Джампаоло.

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С 2019 года Станкович возглавлял белградскую "Црвену Звезду". С клубом он выиграл три чемпионата Сербии и два Кубка страны. В ходе игровой карьеры полузащитник шесть раз побеждал в чемпионате Италии с римским "Лацио" и миланским "Интером".

"Сампдория" — чемпион Италии 1991 года. В текущем первенстве страны команда занимает последнее, 20-е, место в Серии А.

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ФК "Сампдория"

Роман Фейгин

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