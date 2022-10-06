Станкович после трёх побед в чемпионате Сербии с "Црвеной Звездой" возглавил "Сампдорию"

Новым главным тренером "Сампдории" стал сербский специалист Деян Станкович. Об этом сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Соглашение с 44-летним наставником рассчитано до 30 июня 2023 года. Также в контракте предусмотрена опция продления ещё на один сезон. Во главе "Сампдории" серб сменил уволенного на прошлой неделе Марко Джампаоло.

С 2019 года Станкович возглавлял белградскую "Црвену Звезду". С клубом он выиграл три чемпионата Сербии и два Кубка страны. В ходе игровой карьеры полузащитник шесть раз побеждал в чемпионате Италии с римским "Лацио" и миланским "Интером".