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6 октября, 11:21

Путин: В России инфляция продолжает снижаться, чего не скажешь о странах Европы

В России уровень инфляции снизился до 13,5% в годовом выражении, а во многих европейских странах этот показатель остаётся выше. Такое заявление на совещании по экономике сделал президент РФ Владимир Путин.

"Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%", — сказал он.

Глава государства добавил, что в еврозоне уровень инфляции составляет 10%. Однако в отдельных европейских странах показатели весьма высокие. Так, например, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, а в Литве и Эстонии — 22,5% и 24,2% соответственно.

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Ранее Владимир Путин заявил, что санкции против РФ будут только усиливаться, нужны эффективные планы действий. Вместе с тем президент поручил правительству и ЦБ обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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