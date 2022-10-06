Путин: В России инфляция продолжает снижаться, чего не скажешь о странах Европы

В России уровень инфляции снизился до 13,5% в годовом выражении, а во многих европейских странах этот показатель остаётся выше. Такое заявление на совещании по экономике сделал президент РФ Владимир Путин.

"Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%", — сказал он.

Глава государства добавил, что в еврозоне уровень инфляции составляет 10%. Однако в отдельных европейских странах показатели весьма высокие. Так, например, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, а в Литве и Эстонии — 22,5% и 24,2% соответственно.