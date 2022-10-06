Француженка Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе в этом году присуждена писательнице Анни Эрно. Об этом объявил в четверг Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Француженка стала лауреатом премии "за мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти", говорится в мотивировочной части решения.

Анни Эрно родилась 1 сентября 1940 года в Лилльбонне. Первый её роман был опубликован в 1974 году. Все произведения писательницы тем или иным образом отражают действительные эпизоды её биографии: детство, замужество и материнство, открытие собственной сексуальности, аборт, рак груди, болезнь и смерть матери. По словам современных критиков, романы Эрно, в которых личные воспоминания накладываются на коллективную память поколения, представляют собой настоящее свидетельство эпохи.