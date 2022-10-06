Подмосковный хирург спас девочку, которую отказались везти в детскую клинику на скорой

В подмосковной Лобне врачи взрослой больницы спасли жизнь шестилетней Олесе, проведя ей срочную операцию. Как рассказала мама ребёнка телеграм-каналу "Изнанка. Женщины", девочку отказались везти в детскую больницу две машины скорой помощи.

Мать шестилетней Олеси рассказала о произошедшем. Видео © Telegram-канал "Изнанка. Женщины"

Ребёнок переболел мононуклеозом, болезнь дала осложнения на селезёнку. Спустя пару недель после выздоровления девочка запнулась о диван и упала на живот, тогда её состояние резко ухудшилось, открылась рвота. Мама, Зоя Тимофеева, не стала дожидаться скорой, а на такси доехала до Лобненской городской больницы. Вышедший к ним хирург объяснил, что они не могут проводить медицинское вмешательство в отношении детей из-за отсутствия лицензии. Он вызвал скорую, однако ни первая, ни вторая бригада везти девочку не согласились, сославшись на то, что нужен реанимобиль.

"Ребёнку всё хуже, хуже. Доктор запаниковал. То есть время не стал тянуть. Подняли её в реанимацию. Операция прошла успешно, всё хорошо. Врачи больницы спасли её", — добавила женщина.

На реабилитации в больнице девочка пробыла четыре дня. Сейчас она чувствует себя хорошо. После того как её выписали, маленькая Олеся вернулась к спасителям, чтобы подарить рисунок в качестве благодарности.