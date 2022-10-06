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6 октября, 12:08

Подмосковный хирург спас девочку, которую отказались везти в детскую клинику на скорой

В Лобне врачи взрослой больницы спасли жизнь шестилетней девочке

В подмосковной Лобне врачи взрослой больницы спасли жизнь шестилетней Олесе, проведя ей срочную операцию. Как рассказала мама ребёнка телеграм-каналу "Изнанка. Женщины", девочку отказались везти в детскую больницу две машины скорой помощи.

Мать шестилетней Олеси рассказала о произошедшем. Видео © Telegram-канал "Изнанка. Женщины"

Ребёнок переболел мононуклеозом, болезнь дала осложнения на селезёнку. Спустя пару недель после выздоровления девочка запнулась о диван и упала на живот, тогда её состояние резко ухудшилось, открылась рвота. Мама, Зоя Тимофеева, не стала дожидаться скорой, а на такси доехала до Лобненской городской больницы. Вышедший к ним хирург объяснил, что они не могут проводить медицинское вмешательство в отношении детей из-за отсутствия лицензии. Он вызвал скорую, однако ни первая, ни вторая бригада везти девочку не согласились, сославшись на то, что нужен реанимобиль.

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"Ребёнку всё хуже, хуже. Доктор запаниковал. То есть время не стал тянуть. Подняли её в реанимацию. Операция прошла успешно, всё хорошо. Врачи больницы спасли её", — добавила женщина.

На реабилитации в больнице девочка пробыла четыре дня. Сейчас она чувствует себя хорошо. После того как её выписали, маленькая Олеся вернулась к спасителям, чтобы подарить рисунок в качестве благодарности.

Ранее Лайф писал, что подмосковные хирурги спасли ребёнка, проглотившего 34 магнита от мозаики. Хирурги извлекли 31 магнит из тонкого кишечника, а ещё три — из желудка.

Обложка ©

Telegram-канал "Изнанка. Женщины"

Артур Лапсаков

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