Гол Месси признали лучшим в третьем туре Лиги чемпионов

Гол аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в ворота лиссабонской "Бенфики" признали лучшим по итогам матчей третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча, состоявшаяся накануне в португальской столице, завершилась вничью (1:1). На 22-й минуте Месси открыл счёт, сыграв в "стенку" с Неймаром и пробив с линии штрафной внутренней стороной стопы.