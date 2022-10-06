Гол Месси признали лучшим в третьем туре Лиги чемпионов
Гол аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в ворота лиссабонской "Бенфики" признали лучшим по итогам матчей третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча, состоявшаяся накануне в португальской столице, завершилась вничью (1:1). На 22-й минуте Месси открыл счёт, сыграв в "стенку" с Неймаром и пробив с линии штрафной внутренней стороной стопы.
После трёх туров "Пари Сен-Жермен" возглавляет таблицу группы H Лиги чемпионов, набрав семь очков. "Бенфика", у которой такое же количество баллов, уступает французскому клубу по дополнительным показателям. Туринский "Ювентус" с тремя очками занимает лишь третье место.
UEFA