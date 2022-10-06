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6 октября, 12:07

Гол Месси признали лучшим в третьем туре Лиги чемпионов

Гол аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в ворота лиссабонской "Бенфики" признали лучшим по итогам матчей третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча, состоявшаяся накануне в португальской столице, завершилась вничью (1:1). На 22-й минуте Месси открыл счёт, сыграв в "стенку" с Неймаром и пробив с линии штрафной внутренней стороной стопы.

Месси планирует уйти из "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона

Месси планирует уйти из "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона

После трёх туров "Пари Сен-Жермен" возглавляет таблицу группы H Лиги чемпионов, набрав семь очков. "Бенфика", у которой такое же количество баллов, уступает французскому клубу по дополнительным показателям. Туринский "Ювентус" с тремя очками занимает лишь третье место.

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UEFA

Роман Фейгин

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