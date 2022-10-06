"Семьи с детьми их ждали": Омбудсмен Подмосковья оценила новые меры поддержки мобилизованных

Новые меры поддержки жителей Московской области, чьи родственники были призваны в рамках частичной мобилизации, являются своевременными. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Очень своевременные меры поддержки: семьи с детьми, безусловно, их ждали. Для нас очень важно, чтобы наши мобилизованные папы не переживали за свои семьи, спокойно исполняли свой долг, а их жены были уверены, что регион не оставит их один на один с возникающими трудностями", — приводит РИАМО её слова.

Также омбудсмен заявила, что лично готова оказать помощь и поддержку матерям с детьми, которые столкнулись с какими-либо проблемами из-за частичной мобилизации. Для этого нуждающимся необходимо обратиться за консультацией на почту upr@mosreg.ru или по телефонам: 8 498 602-32-07, 8 915 323-90-36.