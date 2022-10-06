"Семьи с детьми их ждали": Омбудсмен Подмосковья оценила новые меры поддержки мобилизованных
Омбудсмен Подмосковья Мишонова назвала своевременными меры поддержки мобилизованных
Новые меры поддержки жителей Московской области, чьи родственники были призваны в рамках частичной мобилизации, являются своевременными. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.
"Очень своевременные меры поддержки: семьи с детьми, безусловно, их ждали. Для нас очень важно, чтобы наши мобилизованные папы не переживали за свои семьи, спокойно исполняли свой долг, а их жены были уверены, что регион не оставит их один на один с возникающими трудностями", — приводит РИАМО её слова.
Также омбудсмен заявила, что лично готова оказать помощь и поддержку матерям с детьми, которые столкнулись с какими-либо проблемами из-за частичной мобилизации. Для этого нуждающимся необходимо обратиться за консультацией на почту upr@mosreg.ru или по телефонам: 8 498 602-32-07, 8 915 323-90-36.
Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв анонсировал выплаты мобилизованным жителям региона. Также он отметил, что дети таких граждан смогут бесплатно посещать детсады, им также отдадут приоритет при зачислении. Плюс школьников обеспечат бесплатными завтраками, обедами, а также возможностью свободно посещать кружки и продлёнку.
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