Юрист объяснил, почему у уехавших россиян не отнимут машины

Изъятие машин уехавших из страны россиян в том числе в пользу государства является незаконным, так как автомобили — собственность жителей РФ. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв. По мнению эксперта, такая инициатива даже не сможет быть рассмотрена в качестве законопроекта в Государственной думе.

"Это называется произвольным лишением человека права собственности. В любом случае, если человек оставляет автомобиль, это не означает, что он отказывается от права собственности на него. Соответственно, никаких оснований изымать в пользу кого бы то ни было нет", — подчеркнул Воробьёв.