Юрист объяснил, почему у уехавших россиян не отнимут машины
Юрист Воробьёв заявил о незаконности изъятия автомобилей уехавших из страны россиян
Изъятие машин уехавших из страны россиян в том числе в пользу государства является незаконным, так как автомобили — собственность жителей РФ. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв. По мнению эксперта, такая инициатива даже не сможет быть рассмотрена в качестве законопроекта в Государственной думе.
"Это называется произвольным лишением человека права собственности. В любом случае, если человек оставляет автомобиль, это не означает, что он отказывается от права собственности на него. Соответственно, никаких оснований изымать в пользу кого бы то ни было нет", — подчеркнул Воробьёв.
Юрист добавил, что с машинами, которые просто стоят, сложно что-либо сделать, их нельзя убрать. Если автомобиль не нарушает ПДД, его не имеют права перемещать. А когда машина вывезена на штрафстоянку, есть возможность обратить взыскание долга на имущество, однако это произойдёт не сразу и только по решению суда.
Напомним: депутат Госдумы Олег Морозов предложил прописать в законе возможность изъятия автомобилей, которые на границе бросили покинувшие страну россияне. Он считает, что так можно будет делать по истечении определённого срока. При этом в Кремле отказались комментировать данное предложение.
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