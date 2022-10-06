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Регион
Опубликовано 6 октября 2022, 12:35
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МО РФ: Российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях

Российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск", — сказал он.

Конашенков также уточнил, что было уничтожено более ста украинских военных, шесть танков, восемь боевых машин и девять автомобилей.

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Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили за сутки восемь пунктов управления ВСУ. По словам Конашенкова, живая сила и военная техника противника поражены в 173 районах.

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Варвара Романова
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