МО РФ: Российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях

Российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск", — сказал он.

Конашенков также уточнил, что было уничтожено более ста украинских военных, шесть танков, восемь боевых машин и девять автомобилей.