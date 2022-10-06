МО РФ: Российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях
Российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск", — сказал он.
Конашенков также уточнил, что было уничтожено более ста украинских военных, шесть танков, восемь боевых машин и девять автомобилей.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили за сутки восемь пунктов управления ВСУ. По словам Конашенкова, живая сила и военная техника противника поражены в 173 районах.
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