Мобилизованный москвич отказался подписать повестку и теперь может подпасть под статью

Столичная полиция проводит проверку по новому случаю уклонения от прохождения военной службы. По информации Лайфа, 32-летний Евгений Ланцов отказался подписывать повестку, ссылаясь на здоровье.

К жителю Марьина пришли с повесткой в рамках частичной мобилизации 3 октября. Но тот наотрез отказался её получать, поскольку никогда не служил и имеет ряд заболеваний. В результате участковый написал на мужчину жалобу. Сам Евгений пояснил Лайфу, что отказался получать её из-за того, что решил сперва собрать документы по своим болезням. Участкового он заверил, что впоследствии явится военкомат самостоятельно.

"3-го числа ко мне пришёл участковый с какой-то женщиной, вручил повестку и сказал явиться в течение 24 часов. Я отказался её подписывать, но сказал, что явлюсь. Не явился по причине того, что собирал документы по своим болезням и, как я знаю, участковый в тот же день написал жалобу, что "такой-то гражданин отказался подписывать повестку". И из-за этого началась какая-то шумиха", — рассказал Евгений.

Мужчина добавил, что в итоге прибыл в военкомат со всеми документами, которые успел собрать. Там ему выдали повестку на 10 октября в основной военкомат, где он будет проходить медкомиссию. По данным Лайфа, полицейские в действиях москвича усмотрели признаки статьи 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"). Проводится проверка.