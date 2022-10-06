Мобилизованный москвич отказался подписать повестку и теперь может подпасть под статью
Полиция в Москве начала проверку в отношении уклониста, отказавшегося подписать повестку
Столичная полиция проводит проверку по новому случаю уклонения от прохождения военной службы. По информации Лайфа, 32-летний Евгений Ланцов отказался подписывать повестку, ссылаясь на здоровье.
К жителю Марьина пришли с повесткой в рамках частичной мобилизации 3 октября. Но тот наотрез отказался её получать, поскольку никогда не служил и имеет ряд заболеваний. В результате участковый написал на мужчину жалобу. Сам Евгений пояснил Лайфу, что отказался получать её из-за того, что решил сперва собрать документы по своим болезням. Участкового он заверил, что впоследствии явится военкомат самостоятельно.
"3-го числа ко мне пришёл участковый с какой-то женщиной, вручил повестку и сказал явиться в течение 24 часов. Я отказался её подписывать, но сказал, что явлюсь. Не явился по причине того, что собирал документы по своим болезням и, как я знаю, участковый в тот же день написал жалобу, что "такой-то гражданин отказался подписывать повестку". И из-за этого началась какая-то шумиха", — рассказал Евгений.
Мужчина добавил, что в итоге прибыл в военкомат со всеми документами, которые успел собрать. Там ему выдали повестку на 10 октября в основной военкомат, где он будет проходить медкомиссию. По данным Лайфа, полицейские в действиях москвича усмотрели признаки статьи 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"). Проводится проверка.
Ранее Лайф опубликовал видео задержания 32-летнего жителя Пензы Максима Моисеева, который стал фигурантом первого уголовного дела за уклонение от мобилизации. На кадрах видно, что силовики выводят мужчину из помещения. По словам супруги уклониста, забрали его из бани.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков