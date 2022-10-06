В ГД назвали выдумкой слухи об отказе банков в выдаче кредитов потенциальным призывникам

Стала появляться информация о том, что банки в РФ начали отказывать россиянам призывного возраста (от 18 до 50 лет) в выдаче кредитов. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио "Комсомольская правда" назвал такие сообщения выдумкой. Но, даже если это правда, действия кредитных организаций неправомерны, подчеркнул он.

Депутат объяснил, что в ходе подготовки законопроекта о кредитных каникулах для призывников и участников СВО специально направлялся запрос насчёт того, какой процент от объёмов потребительских кредитов затронет это решение. По данным Минфина, траты, связанные с кредитными каникулами и возможностью списания долгов с погибших или тех, кто получит инвалидность I группы, составят не больше 1–2% прибыли. При этом таких заёмщиков в России примерно 25 миллионов, а это десятки миллиардов рублей потери доходов кредитных организаций.

"Поэтому 1–2% потенциальных потерь, о которых говорит Минфин, и десятки миллиардов рублей доходов, которые банки могут потерять, отказывая в кредитах, — несопоставимые вещи. Поэтому трудно верится, что это правдивая информация, то, что вы говорите... Я думаю, это выдумка, это игра, это спекуляции", — подчеркнул Аксаков.

Причём в Госдуму поступали похожие сообщения, но депутат предположил, что это делали некоторые кредитные организации. Кроме того, в нижней палате парламента ведутся обсуждения относительно возможности компенсировать потери. И необязательно, что они будут в рублёвом выражении, отметил депутат, могут осуществиться с помощью регуляторных мер Центробанка РФ.

"Снижается нагрузка на банки, которые выдают потребительские кредиты, и, таким образом, компенсируются потери, связанные с кредитными каникулами либо с невыплатами тем, кто погиб или стал инвалидом I группы", — добавил Аксаков.