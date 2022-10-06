СК РФ заинтересовался чиновником НАТО, появившимся на публике в носках "Топчу русню"
Генпрокуратура РФ передала в Следственный комитет обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина о даче оценки действиям директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса, который появился на встрече в Риге в носках с русофобским лозунгом "Топчу русню". Об этом сказано в письме ведомства, которое есть в распоряжении Лайфа.
Письмо Генпрокуратуры РФ. Фото © LIFE
"Ваше обращение направлено в Следственный комитет Российской Федерации для организации рассмотрения с учётом статьи 12 УК РФ", — сказано в обращении.
Статья 12 подразумевает уголовную ответственность иностранных граждан, проживающих вне РФ, совершивших преступление против интересов страны или её гражданина, если такие люди не были осуждены в иностранном государстве.
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Ранее Лайф сообщал, что чиновник НАТО появился на публике в русофобских носках. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс надел на публичную встречу продукцию украинского производства с лозунгом "Топчу русню".
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