Киев запросил у Запада больше ПВО

Украинские власти пересматривают запросы по военной помощи Запада перед наступлением зимы. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США.

Во главе списка теперь стоят системы противовоздушной обороны (ПВО) — в Киеве опасаются, что Москва вскоре может усилить ракетные удары. К ноябрю украинская сторона должна получить два комплекса NASAMS, которые способны сбивать дроны, вертолёты и ракеты. При этом источник издания сообщил, что их не хватит для целей противовоздушной обороны, так как требуются вооружения большой дальности.

"Есть опасения, что эти системы, а также ещё шесть, которые должны быть заказаны и поставлены в будущем, не прибудут достаточно быстро, чтобы обеспечить Украине необходимое воздушное прикрытие", — рассказал неназванный собеседник.

Таким образом, задача полностью прикрыть Украину от ракетных атак вряд ли сейчас выполнима. Тем более что натовские союзники США сегодня испытывают дефицит средств ПВО, констатировало издание.