Киев запросил у Запада больше ПВО
Politico: Киев перед зимой решил пересмотреть список запрашиваемой военной помощи у Запада
Украинские власти пересматривают запросы по военной помощи Запада перед наступлением зимы. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США.
Во главе списка теперь стоят системы противовоздушной обороны (ПВО) — в Киеве опасаются, что Москва вскоре может усилить ракетные удары. К ноябрю украинская сторона должна получить два комплекса NASAMS, которые способны сбивать дроны, вертолёты и ракеты. При этом источник издания сообщил, что их не хватит для целей противовоздушной обороны, так как требуются вооружения большой дальности.
"Есть опасения, что эти системы, а также ещё шесть, которые должны быть заказаны и поставлены в будущем, не прибудут достаточно быстро, чтобы обеспечить Украине необходимое воздушное прикрытие", — рассказал неназванный собеседник.
Таким образом, задача полностью прикрыть Украину от ракетных атак вряд ли сейчас выполнима. Тем более что натовские союзники США сегодня испытывают дефицит средств ПВО, констатировало издание.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. В него входят дополнительное вооружение и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехника. Американский лидер также пообещал продолжать поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine