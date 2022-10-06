Заболевший ковидом патриарх Кирилл лечится дома и продолжает работать

Заразившийся коронавирусом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лечится в домашних условиях, так как болезнь протекает в лёгкой форме, и продолжает работать. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"Заболевание Святейшего Патриарха протекает в лёгкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях. <…> Святейший Патриарх Кирилл сердечно благодарит верующих за молитвы о его здравии", — приводятся в сообщении слова врио руководителя пресс-службы патриарха, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.