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6 октября, 13:21

Заболевший ковидом патриарх Кирилл лечится дома и продолжает работать

Заразившийся коронавирусом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лечится в домашних условиях, так как болезнь протекает в лёгкой форме, и продолжает работать. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"Заболевание Святейшего Патриарха протекает в лёгкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях. <…> Святейший Патриарх Кирилл сердечно благодарит верующих за молитвы о его здравии", — приводятся в сообщении слова врио руководителя пресс-службы патриарха, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

За сутки в России ковидом заразились 23 045 человек

За сутки в России ковидом заразились 23 045 человек

Напомним, о том, что патриарх Кирилл заразился коронавирусом, стало известно 30 сентября. После этого были отменены все запланированные на ближайшие дни встречи и поездки.

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Getty Images / Sean Gallup

Варвара Романова

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