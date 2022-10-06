РФС наказал "Спартак" по итогам матча Кубка России против "Зенита"
РФС оштрафовал московский "Спартак" на 70 тысяч рублей по итогам матча Кубка России против петербургского "Зенита". Об этом журналистам рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета организации Артур Григорьянц.
Встреча на столичной "Открытие банк арене" завершилась крупной победой красно-белых со счётом 3:0. Команде испанского специалиста Гильермо Абаскаля удалось прервать рекордную беспроигрышную серию "Зенита" в матчах с командами из Москвы, составившую 21 встречу.
"Был поздний выход команд в подтрибунном помещении, что привело к задержке матча на три минуты. "Зенит" вышел почти вовремя, в течение двух минут ждали "Спартак". Штраф на 50 тысяч рублей. Также болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения с применением ненормативной лексики. Штраф на 20 тысяч рублей", — сказал Григорьянц.
"Спартак" набрал девять очков из девяти возможных и упрочил лидерство в турнирной таблице группы B в Кубке России. На втором месте идут самарские "Крылья Советов", у которых шесть баллов. "Зенит" с тремя очками занимает третье место. У воронежского "Факела" пока нет набранных баллов.
Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России. Третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами из низших дивизионов.
ФК "Спартак"