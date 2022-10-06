Омского депутата Степаненко оштрафовали на 500 рублей за дебош и угрозы соседке

Депутата Омского городского совета от партии "Справедливая Россия" Анну Степаненко оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей. Ранее в полицию на парламентария пожаловалась соседка.

Напомним, в середине сентября в полицию обратилась Камила Адамсон, которая пожаловалась на угрозы со стороны Степаненко и оскорбления по национальному признаку. Женщина также рассказывала, что депутат в компании подруг ломилась к ней домой по ночам. Конфликт получил резонанс в соцсетях, была проведена проверка, и вот итог — парламентарий должна выплатить 500 рублей штрафа.

Камила Адамсон – об угрозах депутата Омского городского совета Анны Степаненко. Видео © Mash Siberia

"Проверка по данному факту завершена. В результате за нарушение общественного порядка женщина привлечена к административной ответственности по статье мелкое хулиганство. Штраф в данном случае составляет 500 рублей", — рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.