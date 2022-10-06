Из прифронтовой зоны Запорожской и Херсонской областей вывезут детей

Власти Херсонской и Запорожской областей согласовали вывоз детей из прифронтовой зоны на территорию Крыма. Эвакуация будет производиться по письменному согласию родителей. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявил губернатор Запорожья Евгений Балицкий.

"Мы и Херсонская область, мы в ближайшее время начнём вывоз с северной территории детей по согласию родителей, по их письменному заявлению <…> Детвору по возможности будем вывозить в Крым, хотя бы убрать их из-под обстрелов", — сообщил он.

По словам Балицкого, в Запорожскую область уже завезли уголь, им обеспечили ТЭС и частный сектор. В скором времени в регион также проведут газоснабжение, добавил губернатор.