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6 октября, 13:33

Из прифронтовой зоны Запорожской и Херсонской областей вывезут детей

Балицкий: Власти Запорожья и Херсовщины согласовали вывоз детей в Крым

Власти Херсонской и Запорожской областей согласовали вывоз детей из прифронтовой зоны на территорию Крыма. Эвакуация будет производиться по письменному согласию родителей. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" заявил губернатор Запорожья Евгений Балицкий.

"Мы и Херсонская область, мы в ближайшее время начнём вывоз с северной территории детей по согласию родителей, по их письменному заявлению <…> Детвору по возможности будем вывозить в Крым, хотя бы убрать их из-под обстрелов", — сообщил он.

По словам Балицкого, в Запорожскую область уже завезли уголь, им обеспечили ТЭС и частный сектор. В скором времени в регион также проведут газоснабжение, добавил губернатор.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Светлана Оперук

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