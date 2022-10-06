"Превратился в монстра": Захарова заявила, что руками Зеленского Запад может уничтожить планету

Руками президента Украины Владимира Зеленского Запад может уничтожить планету. Речь идёт о разжигании ядерной войны. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв украинского лидера к НАТО нанести превентивные удары по России.

"Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету" , — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Лайф писал, что Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.