В Москве полыхает ангар с машинами, слышны хлопки

На Севанской улице, дом 25, в Москве загорелся ангар с машинами. По данным Лайфа, инцидент произошёл в двухэтажном здании. Причём внутри могут находиться газовые баллоны. Сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия. Известно, что сообщение о пожаре поступило им в 20:37 мск.

Ангар с машинами загорелся в Москве. Видео © LIFE

Отметим, что по указанному адресу находятся автосервис и шиномонтаж. Приехавшие на место пожарные зафиксировали открытое горение кровли, приблизительная площадь пожара на данный момент составляет 900 квадратных метров. При этом уже примерно 100 кв. м. кровли здания обрушилось.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента. На кадрах можно заметить, насколько сильно полыхает ангар. Кроме того, рядом с ним слышны хлопки. Ситуация пока не меняется, открытый огонь не удаётся сбить.