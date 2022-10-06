В Москве полыхает ангар с машинами, слышны хлопки
Ангар с машинами загорелся в Москве, внутри могут быть газовые баллоны
На Севанской улице, дом 25, в Москве загорелся ангар с машинами. По данным Лайфа, инцидент произошёл в двухэтажном здании. Причём внутри могут находиться газовые баллоны. Сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия. Известно, что сообщение о пожаре поступило им в 20:37 мск.
Ангар с машинами загорелся в Москве. Видео © LIFE
Отметим, что по указанному адресу находятся автосервис и шиномонтаж. Приехавшие на место пожарные зафиксировали открытое горение кровли, приблизительная площадь пожара на данный момент составляет 900 квадратных метров. При этом уже примерно 100 кв. м. кровли здания обрушилось.
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента. На кадрах можно заметить, насколько сильно полыхает ангар. Кроме того, рядом с ним слышны хлопки. Ситуация пока не меняется, открытый огонь не удаётся сбить.
Ранее в столице произошёл другой инцидент. Две машины сгорели около одной из башен Москвы-Сити. Как рассказали Лайфу очевидцы, хлопков было несколько в течение примерно пяти-семи минут. А незадолго до приезда пожарных случился крайне мощный взрыв "с белой вспышкой", вероятно, сдетонировал бензобак.
LIFE