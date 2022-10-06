Посла Франции вызвали в МИД России из-за увеличения поставок вооружения Киеву

МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви для разъяснений относительно поставок вооружения Украине со стороны Парижа. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Разговор с французским дипломатом провёл замминистра иностранных дел Александр Грушко. В частности, Леви было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники Киеву, а также наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке бойцов ВСУ натовскими военными.

"Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине", — добавили в пресс-службе министерства.