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6 октября, 18:44

Посла Франции вызвали в МИД России из-за увеличения поставок вооружения Киеву

МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви для разъяснений относительно поставок вооружения Украине со стороны Парижа. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Разговор с французским дипломатом провёл замминистра иностранных дел Александр Грушко. В частности, Леви было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники Киеву, а также наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке бойцов ВСУ натовскими военными.

"Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине", — добавили в пресс-службе министерства.

В НАТО из-за поставок Украине сократились запасы вооружений

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А ранее стало известно, что Украина может получить ещё 12 французских самоходок Caesar, которые изначально предназначались для Дании. Франция ранее уже поставила Киеву 18 таких установок.

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VK / МИД России

Наталья Исакова

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