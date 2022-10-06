Опубликовано видео задержания поджигателя автомобилей около башен "Москвы-Сити"

Сотрудники полиции задержали мужчину, поджёгшего два автомобиля возле комплекса "Москва-Сити". Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT. На них видно, как стражи правопорядка ведут мужчину к служебной машине, придерживая его руки, чтобы тот не вырвался.

Кадры задержания поджигателя автомобилей около башен "Москвы-Сити". Видео © Telegram / SHOT

Сейчас злоумышленника увезли на допрос, мотивы его поступка выясняются. Сгорели два припаркованных автомобиля — "Ягуар" и "Фольксваген-Поло". По данным телеграм-канала Mash, один из сгоревших автомобилей принадлежит задержанному. Он припарковал машину в деловом центре и сам пострадал от устроенного пожара. Огонь с его иномарки перекинулся на соседнюю.

Момент возгорания и взрыва машины возле "Москвы-Сити". Видео © Telegram / SHOT