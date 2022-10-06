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6 октября, 18:27

Опубликовано видео задержания поджигателя автомобилей около башен "Москвы-Сити"

Сотрудники полиции задержали мужчину, поджёгшего два автомобиля возле комплекса "Москва-Сити". Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT. На них видно, как стражи правопорядка ведут мужчину к служебной машине, придерживая его руки, чтобы тот не вырвался.

Кадры задержания поджигателя автомобилей около башен "Москвы-Сити". Видео © Telegram / SHOT

Сейчас злоумышленника увезли на допрос, мотивы его поступка выясняются. Сгорели два припаркованных автомобиля — "Ягуар" и "Фольксваген-Поло". По данным телеграм-канала Mash, один из сгоревших автомобилей принадлежит задержанному. Он припарковал машину в деловом центре и сам пострадал от устроенного пожара. Огонь с его иномарки перекинулся на соседнюю.

Момент возгорания и взрыва машины возле "Москвы-Сити". Видео © Telegram / SHOT

Напомним, инцидент произошёл у башни "Федерация" в "Москве-Сити". Как рассказали Лайфу очевидцы, хлопков было несколько в течение примерно пяти-семи минут. А незадолго до приезда пожарных случился крайне мощный взрыв "с белой вспышкой", вероятно, сдетонировал бензобак.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова

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