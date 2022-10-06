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6 октября, 18:23

Медведев посоветовал Зеленскому сделать "превентивную трепанацию черепа"

Медведев посоветовал Зеленскому обратиться к психиатру после слов о "превентивных" ударах

Президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно нужно обратиться к психиатрам, чтобы они сделали ему "превентивную трепанацию черепа". Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призывы украинского лидера к НАТО нанести по РФ предупреждающие удары.

"Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных", — написал политик в телеграм-канале.

Зеленский заявил, что РФ использует переговоры для усиления влияния

Зеленский заявил, что РФ использует переговоры для усиления влияния

Напомним, Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ. По его словам, альянсу не стоит "ждать ядерных ударов России". В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.

Обложка ©

Getty Images / Ukrainian Presidency / Anadolu Agency, © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Варвара Романова

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