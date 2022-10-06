Медведев посоветовал Зеленскому сделать "превентивную трепанацию черепа"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно нужно обратиться к психиатрам, чтобы они сделали ему "превентивную трепанацию черепа". Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призывы украинского лидера к НАТО нанести по РФ предупреждающие удары.

"Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных", — написал политик в телеграм-канале.