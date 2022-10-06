Следователь из Владивостока сняла 1 млн со счёта сожителя, пока он был на спецоперации

Следователь МВД из Владивостока украла миллион "боевых" рублей со счёта сожителя, пока тот был в зоне боевых действий в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает Mash.

30-летний морпех Николай и следователь полиции Екатерина 2,5 года жили душа в душу на съёмной квартире. В феврале мужчина отправился защищать Донбасс, а возлюбленная поклялась ему в вечной любви и пообещала непременно дождаться его.

Через семь месяцев Николай приехал домой, однако сожительницы там не оказалось. На звонки Екатерина тоже не отвечала, а чуть позже выяснилось, почему, — с банковской карты с "боевыми" выплатами, которую морпех оставил возлюбленной, был снят миллион рублей. В итоге мужчина написал заявление в полицию на сожительницу, девушку пока не нашли.