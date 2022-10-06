Лукашенко заявил об угрозе тактического ядерного удара после слов Дуды

Если в Польше будут размещены арсеналы ядерного оружия, это создаст опасность для Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с правительством.

"Вчера уже Дуда заявил… Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чём это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием", — сказал он.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что в такой ситуации необходимо принимать меры, ведь республика не располагает подобным оружием. Он также отметил, что будет обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным тему возможного размещения в Польше ядерного оружия.

Накануне президент Польши Анджей Дуда в беседе с изданием Gazeta Polska заявил, что процесс размещения в стране ядерного оружия США открыт. При этом он отметил, что Варшава могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках неё европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.