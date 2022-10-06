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6 октября, 15:42

Минск заявил об опасениях из-за сил НАТО у белорусских границ

Глава Минобороны Белоруссии Хренин обеспокоен формированием ударных группировок НАТО в соседних странах

В Белоруссии предупредили о формировании ударных группировок НАТО в Восточной Европе. По словам министра обороны республики генерал-лейтенанта Виктора Хренина, под видом борьбы с миграционным кризисом в Польше на белорусской границе сосредоточены силы и средства трёх из четырёх крупных польских сухопутных объединений.

"Мы однозначно оцениваем, что развёрнутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как её ближайшего союзника", заявил Хренин на совещании в четверг.

Он добавил, что наращивание сил происходило и со стороны Украины, на картах которой Белоруссия "обозначена как противник".

В Белоруссии сообщили о самолётах НАТО вдоль границ страны

В Белоруссии сообщили о самолётах НАТО вдоль границ страны

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном совещании заявил, что его страна принимает участие в специальной военной операции на Украине, однако белорусских военнослужащих там нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушёл от прямого ответа на вопрос, заметив лишь, что Москва и Минск являются союзниками и партнёрами, которые тесно взаимодействуют друг с другом.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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