Минск заявил об опасениях из-за сил НАТО у белорусских границ

В Белоруссии предупредили о формировании ударных группировок НАТО в Восточной Европе. По словам министра обороны республики генерал-лейтенанта Виктора Хренина, под видом борьбы с миграционным кризисом в Польше на белорусской границе сосредоточены силы и средства трёх из четырёх крупных польских сухопутных объединений.

"Мы однозначно оцениваем, что развёрнутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как её ближайшего союзника", — заявил Хренин на совещании в четверг.