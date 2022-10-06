Минск заявил об опасениях из-за сил НАТО у белорусских границ
Глава Минобороны Белоруссии Хренин обеспокоен формированием ударных группировок НАТО в соседних странах
В Белоруссии предупредили о формировании ударных группировок НАТО в Восточной Европе. По словам министра обороны республики генерал-лейтенанта Виктора Хренина, под видом борьбы с миграционным кризисом в Польше на белорусской границе сосредоточены силы и средства трёх из четырёх крупных польских сухопутных объединений.
"Мы однозначно оцениваем, что развёрнутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как её ближайшего союзника", — заявил Хренин на совещании в четверг.
Он добавил, что наращивание сил происходило и со стороны Украины, на картах которой Белоруссия "обозначена как противник".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном совещании заявил, что его страна принимает участие в специальной военной операции на Украине, однако белорусских военнослужащих там нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушёл от прямого ответа на вопрос, заметив лишь, что Москва и Минск являются союзниками и партнёрами, которые тесно взаимодействуют друг с другом.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ