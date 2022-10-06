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6 октября, 15:39

Норвегия ограничила российским рыболовным судам доступ в порты

Норвежские власти решили ограничить проход российских рыболовных судов в порты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел королевства.

"Правительство решило, что российские рыболовные суда могут заходить только в три порта, также все российские суда, прибывающие в эти порты, должны проверяться", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что теперь открытыми для России остаются всего три порта на севере страны: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.

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Ранее Лайф сообщал, что норвежские власти усиливают контроль и повышают готовность на границе с РФ. При необходимости её могут закрыть для российских туристов, как это уже сделала Финляндия. Напомним, Стурскуг является единственным погранпунктом на норвежско-российской границе.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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