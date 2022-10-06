Норвегия ограничила российским рыболовным судам доступ в порты

Норвежские власти решили ограничить проход российских рыболовных судов в порты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел королевства.

"Правительство решило, что российские рыболовные суда могут заходить только в три порта, также все российские суда, прибывающие в эти порты, должны проверяться", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что теперь открытыми для России остаются всего три порта на севере страны: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.