Военная страховка: суммы компенсаций и страховые случаи

Все несчастные случаи при прохождении военной службы обязательно страхуются. При травмах деньги перечисляют бойцам, а в случае их гибели — родственникам. Военный юрист Роман Еремян в беседе с Лайфом отметил, что перечень увечий, относящихся к страховым случаям, очень большой. При этом следует понимать, что за обычное отравление или мелкую травму никто выплачивать компенсацию не будет.

"Все несчастные случаи при прохождении службы страхуются. То есть перелом ноги — 50 тысяч рублей, условно говоря, и выше — до смертельного исхода. За все случаи полагается фиксированная сумма, которая выплачивается пострадавшему. Если человек официально по контракту служит и, например, по части гулял, споткнулся и упал, то это страховой случай, он был на работе", — пояснил эксперт.

Если, к примеру, военнослужащий получил ранение в ходе боевого задания, то, конечно, сумма страховых выплат будет выше. При этом собеседник указал, что лёгкие травмы зачастую не входят в перечень страховки. Однако при этом человека всё равно вылечат абсолютно бесплатно, просто он не получит компенсацию. По закону медики обязаны пролечить бойца до полного выздоровления, даже если у него закончился контракт, резюмировал Еремян.