Школьница получила ранения при обстреле ВСУ жилого дома в Херсоне из HIMARS
В результате ракетного обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне пострадала четырнадцатилетняя девочка, которая получила осколочные ранения. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
"Девочка 14 лет, осколочные ранения шеи. Госпитализирована в одну из городских больниц. Состояние девочки — средней тяжести", — сказал он.
Напомним, украинские войска нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по жилому дому в Херсоне. Также сегодня ранее появлялась информация об обстреле в районе Антоновского моста, в воздухе были сбиты пять ракет.
ТАСС / МЧС России